Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 14 Ağustos 2022. Pakistan, 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı. İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 14 Ağustos 2022. Pakistan, 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua) Xinhua / Güncel Pakistan Güncel Haberler

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