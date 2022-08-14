Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları
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İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 14 Ağustos 2022. Pakistan, 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı.
İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 14 Ağustos 2022. Pakistan, 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Xinhua / Güncel