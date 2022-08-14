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Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

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Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 14 Ağustos 2022. Pakistan, 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı.

İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 14 Ağustos 2022. Pakistan, 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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