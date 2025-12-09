Haberler

Pakistan'da düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybederken, 12 militan etkisiz hale getirildi. Saldırılar, terör gruplarının bölgedeki faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybetti.

Bölge polisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Kurram bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Polis, çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, en az 12 militanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Pakistan ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
