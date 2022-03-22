Son dakika haberi... Pakistan'da askeri uçak düştü: 2 ölü

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Peşaver kentinde düşerek alev aldı. Eğitim sırasında düşen uçağın içinde bulunan 2 pilot hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, kazaya müdahale etti. Kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, konunun araştırılması bir için ekip kuruldu.

(Abid Mazhar/ İHA)