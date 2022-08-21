Son dakika gündem: İSLAMABAD - Pakistan'da askeri aracın devrilmesi sonucu 9 asker yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi: Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde orduya ait aracın vadiye düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde orduya ait aracın vadiye düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, rutin görevdeki askeri aracın Bağ bölgesinde vadiye düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kaza sonucu 9 askerin yaşamını yitirdiği, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel