Son dakika gündem: İSLAMABAD - Pakistan'da askeri aracın devrilmesi sonucu 9 asker yaşamını yitirdi Güncel Haberler Son dakika haberi: Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde orduya ait aracın vadiye düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı. Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde orduya ait aracın vadiye düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, rutin görevdeki askeri aracın Bağ bölgesinde vadiye düştüğü belirtildi. Açıklamada, kaza sonucu 9 askerin yaşamını yitirdiği, 4 askerin yaralandığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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