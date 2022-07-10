Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 10 barajda hasar meydana geldi Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 6 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 10 barajda geniş çatlak oluştu. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 6 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 10 barajda geniş çatlak oluştu. Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle eyalet genelinde 10 barajda geniş çatlak oluştuğunu belirterek, vatandaşlardan bu barajlardan uzak durmalarını istedi. Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, barajların durumunun izlenmesi talimatı vererek, yetkilileri kontrollerin yapılması ve önlem alınması amacıyla diğer barajlara gönderdi. Dawn gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde de Toba-Achakzai bölgesinde 4 barajın yıkıldığı iddia edildi. İnternet ve banka hizmetleri durdu Eyalet genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Çaman'da sel sularının fiber optik altyapıya zarar vermesi sonucu banka ve ATM'lerin hizmeti durdu, internet ve mobil operatörler hizmet dışı kaldı. Eyaletin çeşitli bölgelerinde 700'ün üzerinde ev ve çok sayıda köprü yıkıldı, bölgeler arası bağlantı yolları hasar gördü. Belucistan'da son 6 gündür devam eden yağışlar sonucu 49 kişi ölmüştü. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Banka Güncel Haberler

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