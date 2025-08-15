Pakistan'da Ani Sel ve Heyelanlar: 25 Kişi Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde meydana gelen ani sel ve heyelanlar sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Gilgit-Baltistan ve Hayber-Pahtunhva bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, çok sayıda evin yıkılmasına ve yaralanmalara da neden oldu. Meteoroloji önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği konusunda uyardı.
İSLAMABAD, 15 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde şiddetli yağışların tetiklediği ani sel ve heyelanlar nedeniyle son 24 saat aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan Bölgesi Sözcüsü Faizullah Faraq, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Ghizer ilçesinin Khalthi köyünü vuran heyelanlarda 1'i kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Sözcü, köyde 6'dan fazla evin de toprak altında kaldığını belirtti.
Yerel polis, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesindeki Jabarrai köyünü vuran fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu ise en az 9 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerel bir kurtarma ekibi, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Muzaffarabad bölgesindeki Nasirabad bölgesinde, sağanak yağışlar nedeniyle taşan Sacha Deresi'nin bir evi yıkıp aynı aileden 6 kişinin ölümüne neden olduğunu, birden fazla aracın sürüklendiğini ve dükkanların yıkıldığını söyledi.
Pakistan Meteoroloji Departmanı, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği uyarısında bulundu.