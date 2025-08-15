Pakistan'da Ani Sel ve Heyelanlar: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde meydana gelen ani sel ve heyelanlar sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Gilgit-Baltistan ve Hayber-Pahtunhva bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, çok sayıda evin yıkılmasına ve yaralanmalara da neden oldu. Meteoroloji önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği konusunda uyardı.

İSLAMABAD, 15 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde şiddetli yağışların tetiklediği ani sel ve heyelanlar nedeniyle son 24 saat aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan Bölgesi Sözcüsü Faizullah Faraq, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Ghizer ilçesinin Khalthi köyünü vuran heyelanlarda 1'i kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü, köyde 6'dan fazla evin de toprak altında kaldığını belirtti.

Yerel polis, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesindeki Jabarrai köyünü vuran fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu ise en az 9 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel bir kurtarma ekibi, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Muzaffarabad bölgesindeki Nasirabad bölgesinde, sağanak yağışlar nedeniyle taşan Sacha Deresi'nin bir evi yıkıp aynı aileden 6 kişinin ölümüne neden olduğunu, birden fazla aracın sürüklendiğini ve dükkanların yıkıldığını söyledi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da

Uçak indi! Genç yıldız, Süper Lig devine imza atmak için İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.