Pakistan'da Anayasa Mahkemesi İmran Han'ın tahliyesine hükmetti

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının "yasa dışı" olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının "yasa dışı" olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Geo News televizyonuna göre, Anayasa Mahkemesi Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Han'ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, Han'ın tutuklanmasının "yasa dışı" olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, Han'a yargılandığı davaların duruşmalarına katılması için yarın İslamabad Yüksek Mahkemesine gitmesini ve başkentteki Polis Misafir Evinde "misafir olarak" kalmaya devam etmesini emretti.

Han'dan toplumda barış için hükümet ile diyalog başlatmasını isteyen Bandial, PTI liderinin siyasi rakiplerini sevmese de bunun yapılması gerektiğini belirtti.

Bandial, Han'ın korunmasının hükümetin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Han'dan "özgür ve adil seçim" talebi

Eski Başbakan Han ise mahkemede yaptığı açıklamada, ülkede herhangi bir kayıp yaşanmasını istemediğini ifade ederek "Ben sadece özgür ve adil seçim istiyorum." dedi.

Han, destekçilerinden barışçıl kalmalarını, şiddet ve kundaklamadan uzak durmalarını, kamu ve özel mülklere saldırmamalarını talep etti.

İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 protestocu hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.