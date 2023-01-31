Pakistan'da Alabora Olan Teknedeki Çocuklar İçin Cenaze Töreni Düzenlendi Güncel Haberler KOHAT, 31 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Kohat ilçesinde insanlar, Pazar günü bir teknenin alabora olması sonucu ölen çocukların cenaze törenine katılıyor, 30 Ocak 2023. KOHAT, 31 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Kohat ilçesinde insanlar, Pazar günü bir teknenin alabora olması sonucu ölen çocukların cenaze törenine katılıyor, 30 Ocak 2023. Bir yetkili, Pazar günü Kohat'taki barajda bir teknenin alabora olması sonucu 10 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan Güncel Haberler

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