Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri Belucistan Milli Ordusu (BNA) mensubu 6 teröristi etkisiz hale getirdi, çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri Belucistan Milli Ordusu (BNA) mensubu 6 teröristi etkisiz hale getirdi, çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Sibbi bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada BNA mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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