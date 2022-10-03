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Pakistan'da 5,7 milyon selzede gıda krizi riskiyle karşı karşıya

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Pakistan'da 5,7 milyon selzede gıda krizi riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Pakistan'da 5,7 milyon selzedenin gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Pakistan'da 5,7 milyon selzedenin gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

OCHA'nın raporunda, Pakistan'daki sel felaketinin gıda güvensizliğini artıracağı ve selden etkilenen bölgelerde yaşayan 5,7 milyon kişinin ekim ve kasımda gıda krizi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Raporda, su yoluyla taşınan hastalıkların Sindh ve Belucistan eyaletinde arttığı vurgulanırken geçici kamplarda yaşayan 130 bin hamile kadının acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Sel felaketinden etkilenen Pakistan'a çok sayıda ülke ve BM kuruluşu 131'den fazla yardım uçağı gönderdi. Bununla birlikte selzedeler çok az yardım aldıklarını veya yardım için hala beklediklerini belirtiyor.

İslamabad yönetimi ise gıda tedarikinde acil bir endişe olmadığını vurguluyor.

Yüz binlerce kişi çadır kamplarında

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sonucu 1695 kişi ölmüştü. Sel sebebiyle 2 milyondan fazla evin hasar gördüğü ülkede, yerlerinden olan yüz binlerce kişi çadır kamplarında yaşıyor.

Pakistan yönetimi, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 30 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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