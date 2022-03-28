Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Jallar Fort bölgesinde, güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel