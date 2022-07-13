Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 4 saldırganı etkisiz hale getirdi. Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 4 saldırganı etkisiz hale getirdi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde, güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı. Kuzey Veziristan'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetmişti. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Veziristan Pakistan Güncel Haberler

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