Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 4 saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 4 saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Dossali bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Öte yandan açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel