Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 4 saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 4 saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Dossali bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Öte yandan açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Veziristan Pakistan Güncel Haberler

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