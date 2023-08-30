Pakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğinde İslamabad'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nden Korgeneral Muhammed Ali, Pakistan'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve Türk iş insanları katıldı.

Burada konuşan Paçacı, 30 Ağustos'un Türkiye'nin "kuruluş yolunda atılan en önemli adım olması dolayısıyla" büyük önem taşıdığını belirterek, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür etti.

Büyükelçi Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için gönderdiği mesajı da okudu.

Resepsiyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlatan video ve yemek ikramıyla devam etti.