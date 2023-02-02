Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi
Güncel Haberler
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Radio Pakistan'daki habere göre, Çarsadda şehrinde polis noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 3 saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Polis, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair açıklama yapmadı.
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.
Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Güncel