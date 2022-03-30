Pakistan'da 3 kız öğrenci medrese öğretmenini öldürdü - Haberler

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Pakistan'da 3 kız öğrenci medrese öğretmenini öldürdü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da 3 kız öğrenci medrese öğretmenini öldürdü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde üç kız öğrenci, "rüyada dine hakaret ettiği" gerekçesiyle kadın öğretmeni öldürdü.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde üç kız öğrenci, "rüyada dine hakaret ettiği" gerekçesiyle kadın öğretmeni öldürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Dera İsmail Han bölgesinde 21 yaşındaki kadın medrese öğretmeni Safura Bibi'nin 13 yaşındaki bir akrabasının, rüyasında Bibi'nin dine hakaret ettiğini gördüğünü ve bunu medrese öğrencileriyle paylaştığını belirtti.

Yetkililer, olayın ardından üç kız öğrencinin medrese dışında Bibi'yi öldürdüğünü ifade etti.

Şüpheli üç kız öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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