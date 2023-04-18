Pakistan'da 20'den fazla tırın toprak altında kaldığı heyelanda 2 kişi öldü

Pakistan'da Afganistan sınırı yakınlarında meydana gelen heyelanda 20'den fazla tır toprağın altında kaldı, iki kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Afganistan sınırı yakınlarında meydana gelen heyelanda 20'den fazla tır toprağın altında kaldı, iki kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afganistan ile Pakistan'ı birbirinden ayıran Torkham Sınır Kapısı'na yakın bir noktada heyelan meydana geldi.

Yetkililer, toprak kaymasının sabah erken saatlerde gerçekleştiğini, sınırın diğer tarafına geçmek için bekleyen 20'den fazla tırın toprak altında kaldığını belirtti.

Heyelan sebebiyle iki Afganistan vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.