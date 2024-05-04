Pakistan'da 1961'den beri en yağışlı nisan yaşandı

Pakistan'da geçen ay, 1961'den beri "en yağışlı nisan" olarak kayıtlara geçti.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, nisan ayında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, mevsim ortalamasına göre yüzde 164 artışla son 63 yılın "en yağışlı nisan" ayının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Uzmanlar, yağıştaki artışın iklim değişikliğinin sonucu olduğunu savunuyor.

Kutup bölgesi dışında en çok buzulun bulunduğu Pakistan'da nisan ayında sel uyarısı yapılmıştı.

Ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2022'de 1700 kişi ölmüş, milyonlarca ev hasar görmüştü.

Geçen ay ülkenin kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve seller sebebiyle en az 98 kişi hayatını kaybetmişti.