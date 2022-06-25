Pakistan'da 16. Uluslararası Sosyal Bilimler ve 4. İpek Yolu Konferansı başladı

"Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi" temasıyla yapılan 16. Uluslararası Sosyal Bilimler ve 4. İpek Yolu Konferansı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı.

Konferans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (NUST) iş birliğinde düzenleniyor.

Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen konferansa, Türkiye'den ve Pakistan'dan alanında uzman isimler katılıyor.

Konferansta, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatları, sosyal ve kültürel ilişkiler, kalkınmada İslam ekonomisi ve maliyesinin rolü gibi konular ele alınacak.

Türkiye'den, aralarında gazeteci yazar Yusuf Kaplan ve ADAM Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bulut'un da bulunduğu 15 akademisyenin katıldığı konferanstaki sunumlar kitaplaştırılacak.