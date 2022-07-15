Pakistan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

Pakistan'da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Başkent İslamabad'daki Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervaiz Eşref, Bosna Hersek İslamabad Büyükelçisi Sakıb Foric, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden diplomatlar, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tören, saygı duruşu, her iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Türk demokrasisinin Türk halkının iradesiyle korunduğunu belirtti.

Paçacı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitimi ve dinler arası diyaloğu teşvik etme kılığı altında sözde dini bir hareket olarak kurulduğunu belirterek, bu terör örgütünün kötü niyetini örtmeyi başardığını söyledi.

FETÖ'nün yıllarca ülkenin çocuklarının beynini yıkadığını vurgulayan Paçacı, onları kendi ülkelerine karşı hale getirdiğini ifade etti.

Paçacı, Pakistan'ı FETÖ tehdidini erken gören bir ülke olarak nitelendirerek, Pakistan Anayasa Mahkemesinin Aralık 2018'de FETÖ'yü "terör örgütü" ilan ettiğini dile getirdi.

"Pakistan, daima Türkiye'nin yanında"

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Pervaiz, 15 Temmuz'un kendilerine Türkiye'nin demokrasisinin karanlık güçlere karşı zaferini anımsattığını belirterek, Türk halkının seçilmiş lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında "kaya gibi sağlam" durduğunu söyledi.

Pervaiz, 15 Temmuz'un halk tarafından test edilip güvenildiği takdirde demokratik düzene hiçbir şeyin zarar veremeyeceği konusunda tüm dünyaya büyük bir mesaj olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın 15 Temmuz gecesi dahil daima Türkiye'nin yanında durduğunu ifade eden Pervaiz, Pakistan halkının Türkiye'nin ilerlemesinden daima onur duyduğunu kaydetti.