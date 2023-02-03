Pakistan'da 12 Yaşındaki Çocuk 1,69 Milyon Dolar Değerinde Uyuşturucuyla Yakalandı

İSLAMABAD, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun üzerinde 26,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Pakistan sahil güvenlik ekiplerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre bir kontrol noktasında araçlarda arama yapan yetkililer, güneydeki liman kenti Karaçi'ye giden bir yolcu otobüsünü durdurarak yolcuları kontrol etti.

Sahil güvenlik ekipleri, kendini kadın olarak gizleyen bir oğlan çocuğunun üzerinde uluslararası piyasalarda değeri 1,69 milyon ABD doları olan uyuşturucu ele geçirdi.

Açıklamada çocuğun, uyuşturucuyu kıyafetinin altına giydiği bir yelekte sakladığı ve konu hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Sahil güvenlik ekipleri Pakistan kıyılarından gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için eyalet çapındaki operasyonlarını artırdı.