Pakistan Cumhurbaşkanı: Pakistan-Çin İşbirliği Bölgesel Barış ve Refah İçin Gerekli

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi geçtiğimiz günlerde Çin basınına verdiği bir mülakatta, Pakistan ile Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamındaki işbirliğinin bölgesel barış, kalkınma ve refah açısından gerekli olduğunu söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi geçtiğimiz günlerde Çin basınına verdiği bir mülakatta, Pakistan ile Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamındaki işbirliğinin bölgesel barış, kalkınma ve refah açısından gerekli olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): Arif Alvi, Pakistan Cumhurbaşkanı:

"Başlatılan ve bölgesel barış ve kalkınmaya yol açacak olan - ve kalkınma da dolayısıyla barışa yol açar - (Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin) olağanüstü bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda düşünüldüğünde önemli düzeyde bir işbirliği olduğuna inanıyorum."

2023 yılı, 2013 yılında başlatılan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü ve aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında amiral gemisi projesi olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) da 10. yıl dönümü.

SES 2 (İngilizce): Arif Alvi, Pakistan Cumhurbaşkanı:

"Pakistan ve Çin, 10 yıl önce başlatılan ve CPEC'nin amiral gemisi olarak ortaya çıktığı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde çok önemli ortaklar. Bu, Pakistan'da ve uluslararası siyasette çok takdir edilen bir kavram."

Alvi, CPEC'in yüksek nitelikli kalkınmanın ikinci safhasına ilerlerken Pakistan hükümetinin tarım, bilim ve teknoloji alanlarında ve yoksulluğun giderilmesi konusunda Çin ile işbirliğini daha da ilerletmeye çok istekli olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)