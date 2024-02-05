Pakistan Cumhurbaşkanı Keşmir meselesinde BMGK kararlarına destek verecek

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Keşmir halkının istekleriyle uyumlu ve adil şekilde çözülmesi için bölge halkına manevi, diplomatik ve siyasi desteği sürdüreceklerini belirtti.

Radio Pakistan'daki haberlere göre, Alvi, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmek için 76 yıldır mücadele ettiğini vurguladı.

Alvi, Cammu Keşmir meselesinin BMGK kararları, Keşmir halkının istekleriyle uyumlu ve adil şekilde çözülmesi için bölge halkına manevi, diplomatik ve siyasi desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Hindistan'ın "5 Ağustos 2019'da tek taraflı ve yasa dışı eylemlerine" atıfta bulunan Alvi, Yeni Delhi'nin bölgenin demografik yapısını ve siyasi ortamını değiştirmeyi hedeflediğini ve Keşmir halkının kendi topraklarında güçsüz bırakılmak istendiğini belirtti.

"Serbest ve tarafsız plebisit" vurgusu

Başbakan Anvarul Hak Kakar da BMGK kararlarına atıfta bulunarak sorunun çözümünün Cammu Keşmir halkının iradesine bırakıldığını anımsattı.

Kakar, BM gözetiminde serbest ve tarafsız bir plebisitin yapılması gerektiğini kaydetti.

Başkentte yürüyüş

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı binasından hareket eden grup, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için D-Çovk Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, diplomatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.