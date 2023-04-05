Pakistan Çocuk Felciyle Mücadele Kapsamında 4 Milyondan Fazla Çocuğu Aşılayacak

İSLAMABAD, 5 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin iki eyaletinde çocuk felciyle mücadele çalışmalarının ikinci aşaması kapsamında 5 yaş altındaki 4 milyondan fazla çocuğun tedavisi olmayan çocuk felci virüsüne karşı aşılanacağını duyurdu.

İSLAMABAD, 5 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin iki eyaletinde çocuk felciyle mücadele çalışmalarının ikinci aşaması kapsamında 5 yaş altındaki 4 milyondan fazla çocuğun tedavisi olmayan çocuk felci virüsüne karşı aşılanacağını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Belucistan'ın 12 ilçesinde ve kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin ise 26 ilçesinde başlayan aşılama seferberliğinde 4,12 milyondan fazla çocuğun aşılanacağını söyledi.

Yüzlerce sağlık çalışanının kapı kapı dolaşarak aşılama çalışmalarına katıldığını belirten Sağlık Bakanlığı, ebeveynleri çocukları sakat bırakan hastalıktan kurtarmak için aşı yaptırmaya çağırdı.

Daha önce ülke genelinde 13 Mart'tan 17 Mart'a kadar süren seferberliğin ilk aşamasında 5 yaşına kadar toplam 17,41 milyon çocuk, çocuk felci virüsüne karşı aşılanmıştı.

Pakistan, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde ilk çocuk felci virüsü vakasını bu yılın Mart ayında bildirirken, geçen yıl aynı eyalette 20 çocukta virüse rastlanmıştı.