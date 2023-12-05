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Pakistan, çocuk felciyle mücadele için 100 milyon dolarlık kredi desteği aldı

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Pakistan'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Nedim Can, İslam Kalkınma Bankasından çocuk felciyle mücadele kapsamında 100 milyon dolarlık kredi desteğinin elde edildiğini söyledi. Ülkede çocuk felci vakalarında artış yaşanırken, bu destekle mücadele güçlendirilecek.

Pakistan'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Nedim Can, İslam Kalkınma Bankasından çocuk felciyle mücadele kapsamında 100 milyon dolarlık kredi desteğinin elde edildiğini söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Bakan Can, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında çocuk felciyle ilgili bir forumda konuştu.

Can, ülkesinin bu hastalıkla mücadele kapsamında önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı.

İslam Kalkınma Bankasından çocuk felciyle mücadele kapsamında 100 milyon dolarlık kredi desteğinin elde edildiğini belirten Can, BAE'ye, İslam Kalkınma Bankasına, Bill ve Melinda Gates Vakfına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Bakanı Nedim Can Pakistan Sağlık Güncel Haberler

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