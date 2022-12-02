Pakistan Çocuk Felcini Aşı Kampanyalarıyla Yok Etmek İçin Çalışıyor

İSLAMABAD, 2 Aralık (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif, hükümetin ülkede çocuk felcini yok etmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

İSLAMABAD, 2 Aralık (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif, hükümetin ülkede çocuk felcini yok etmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'nden bir heyetle Perşembe günü biraraya gelen Şerif, hükümetin çabaları sayesinde Pakistan'ın büyük bölümünün artık çocuk felcinden kurtulduğunu söyledi.

Şerif, "Sadece birkaç bölge kaldı ve bunlar da periyodik çocuk felci kampanyalarının hedefinde bulunuyor" dedi.

Pakistan Başbakanı ülkesinde çocuk felcinin ortadan kaldırılması için gösterdikleri büyük çabalar nedeniyle heyete teşekkür etti.

Şerif, sahada çalışan ekiplere yüksek seviyede güvenlik sağlandığı ve Pakistan'ın bu ulusal çabayı kimsenin sabote etmesine asla izin vermeyeceği konusunda güvence verdi.

Açıklamada, heyetin de siyaseti dışarıda tutarak çocuk felcinin ortadan kaldırılması için eyalet yönetimleriyle birlikte çalışmasından ötürü başbakana teşekkür ettiği belirtildi.