Haberler

Çin ve Pakistan, Madencilik Sanayi Zincirlerinin Derinlemesine Entegrasyonunu Teşvik Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan-Çin Ticaret Odası'nın düzenlediği forumda, İki ülke maden sanayilerinin entegrasyonu ve işbirliği projeleri üzerine önemli anlaşmalar imzalandı. Forumda, Pakistan'ın maden ihracatını artırmak ve enerji güvenliğini sağlamak amacıyla işbirliklerinin derinleştirilmesi vurgulandı.

İSLAMABAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Çin Ticaret Odası'nca düzenlenen Pakistan-Çin Maden İşbirliği Forumu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi.

"Madenlerden Güç Alan Ortak Refahımız" temasıyla çarşamba günü düzenlenen forum, her iki ülkedeki madencilik sanayi zincirlerinin derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlıyor. İki ülkeden yaklaşık 900 hükümet yetkilisi, madencilik uzmanı ve iş dünyası temsilcisinin bir araya geldiği forum sırasında Pakistanlı ve Çinli işletmeler arasında çok sayıda mutabakat zaptı imzalandı.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı İhsan İkbal, forumun açılış konuşmasında Çin'in, Pakistan madencilik endüstrisinin önemli stratejik ortaklarından olduğunu ifade etti. İki ülke işletmelerinin yürüttüğü çok sayıda işbirliği projesinden kayda değer sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken İkbal, Çinli işletmelerin Pakistan'da temiz enerji ve yüksek kaliteli imalatın gelişimini desteklemeyi sürdürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de Çin'in maden arama ve eritme gibi alanlardaki ileri düzey deneyiminin, Pakistan'ın maden ihracatını ve enerji güvenliğini önemli ölçüde artırdığını kaydetti. An itibarıyla madencilikle ilgili yatırım ortamlarını aktif şekilde iyileştirip onay süreçlerini kolaylaştırdıklarını ifade eden Malik, Çin ile tam değer zinciri işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong ise Çin ve Pakistan'ın ortaklaşa düzenlediği, tam değer zinciri işbirliğine odaklanan madencilik temalı ilk forumun, iki ülke arasındaki işbirliğinde geniş kapsamlı yeni bir alan açacağını ve kalkınmada önemli ilerlemelere zemin hazırlayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri