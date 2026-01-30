Çin ve Pakistan, Madencilik Sanayi Zincirlerinin Derinlemesine Entegrasyonunu Teşvik Edecek

İSLAMABAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Çin Ticaret Odası'nca düzenlenen Pakistan-Çin Maden İşbirliği Forumu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi.

"Madenlerden Güç Alan Ortak Refahımız" temasıyla çarşamba günü düzenlenen forum, her iki ülkedeki madencilik sanayi zincirlerinin derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlıyor. İki ülkeden yaklaşık 900 hükümet yetkilisi, madencilik uzmanı ve iş dünyası temsilcisinin bir araya geldiği forum sırasında Pakistanlı ve Çinli işletmeler arasında çok sayıda mutabakat zaptı imzalandı.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı İhsan İkbal, forumun açılış konuşmasında Çin'in, Pakistan madencilik endüstrisinin önemli stratejik ortaklarından olduğunu ifade etti. İki ülke işletmelerinin yürüttüğü çok sayıda işbirliği projesinden kayda değer sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken İkbal, Çinli işletmelerin Pakistan'da temiz enerji ve yüksek kaliteli imalatın gelişimini desteklemeyi sürdürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de Çin'in maden arama ve eritme gibi alanlardaki ileri düzey deneyiminin, Pakistan'ın maden ihracatını ve enerji güvenliğini önemli ölçüde artırdığını kaydetti. An itibarıyla madencilikle ilgili yatırım ortamlarını aktif şekilde iyileştirip onay süreçlerini kolaylaştırdıklarını ifade eden Malik, Çin ile tam değer zinciri işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong ise Çin ve Pakistan'ın ortaklaşa düzenlediği, tam değer zinciri işbirliğine odaklanan madencilik temalı ilk forumun, iki ülke arasındaki işbirliğinde geniş kapsamlı yeni bir alan açacağını ve kalkınmada önemli ilerlemelere zemin hazırlayacağını vurguladı.