Pakistan-Çin Kırmızı Biber Projesi Pakistan'da Tarıma Destek Olacak

Güney Asya ülkesi Pakistan'da yerel çiftçiler ve uzmanlar, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) çerçevesinde başlatılan bir kırmızı biber yetiştirme projesinin tarım sektörüne destek olacağına inanıyor.

Güney Asya ülkesi Pakistan'da yerel çiftçiler ve uzmanlar, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) çerçevesinde başlatılan bir kırmızı biber yetiştirme projesinin tarım sektörüne destek olacağına inanıyor.

CPEC'in tarım alanındaki iş birliğini yansıtan Çin Makine Mühendisliği Şirketi ve Sichuan Litong Gıda Grubu, kırmızı biber sözleşmeli çiftçilik projesi yürütmek üzere 2021'de bir şirket kurdu.

Projenin altı model çiftliğinden biri Pakistan'ın doğusundaki Multan şehrinde bulunuyor.

SES 1 (Çince): ZHAO JİANHUA, Sözleşmeli kırmızı biber çiftlik projesinde teknisyen:

"Çin ve Pakistan biber çeşitlerinden bir karışım ile çok dikkatli biçimde tohum ıslahını gerçekleştirdik. Bu yıl mevcut çeşitlerden daha acı olan 17 çeşit küçük biber seçtik. Küçük biberlerin ekim alanı da bu yıl genişliyor."

Projede şirket, yerel halkla işbirliği yaparak sözleşmeli olarak ürettiği Çin biber çeşitlerinden oluşan mahsulleri hasattan sonra Çin'e geri ihraç ederek Pakistan'a döviz geliri sağlamayı amaçlıyor.

SES 2 (Çince): ZHAO JİANHUA, Sözleşmeli kırmızı biber çiftlik projesinde teknisyen:

"Bazı yeni tarım teknikleri getirdik ve bir grup Pakistanlı çalışanı teknik ve ekim yönetimi konusunda eğittik. Proje aynı zamanda Pakistan'da istihdam yaratıyor çünkü acı biber tarımı Pakistanlı çiftçilere gelir getirebilecek emek yoğun bir sektör."

Şirketin yönetici müdürü Muhammed Adnan, Çin biberinin daha verimli olması ve hastalıklara karşı güçlü direnç oluşturması nedeniyle yerel çiftçilerin bu ürünü yetiştirmeye olan ilgisinin arttığını söyledi.

SES 3 (İngilizce): MUHAMMAD ADNAN, Sözleşmeli kırmızı biber tarım şirketinin yönetici müdürü:

"Biberin ilk gününden kurumasına kadar olan tüm teknik bilgileri onlara veriyoruz. Çiftçilerden çok güzel tepkiler aldık. Biberleri tarlalarında bitkiler üzerinde gördüklerinde çok mutlu oluyorlar çünkü biberler çok ama çok iri ve renkleri de çok parlak kırmızı. ve bu ürün genellikle Pakistan'da yetiştirilmez."

Adnan'a göre, mahsule katma değer katacak birincil ve derin işleme birimleri de Pakistan'da kurulacak ve yakın gelecekte yerel halka daha fazla değer ve istihdam sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Multan'dan bildiriyor. (XHTV)