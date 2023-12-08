Pakistan-Çin Dostluk Hastanesi ve Tuzdan Arındırma Tesisi Açıldı

Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, Çin'in hibe ettiği deniz suyu arıtma tesisinin Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Gwadar bölgesinde su sıkıntısını çözeceğini söyledi. Ayrıca Çin tarafından hibe edilen Pakistan-Çin Dostluk Hastanesi de iyileştirildi.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Aralık 2023

1. Tuzdan arındırma tesislerinin çeşitli görüntüleri

3. Pakistan-Çin Dostluk Hastanesi'nin çeşitli görüntüleri

Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, Çin'in hibe ettiği deniz suyu arıtma tesisinin Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Gwadar bölgesinde uzun yıllardır en büyük sorun olan su sıkıntısını çözeceğini söyledi.

Başbakan Pazartesi günü Gwadar'da Çin destekli tuzdan arındırma projesinin açılış töreninde ve Pakistan-Çin Dostluk Hastanesi'nin iyileştirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, su sıkıntısının Gwadar bölgesinin gelişimindeki en büyük engel olduğunu söyledi.

"Son yıllarda su sıkıntısının çok ciddi bir sorun olduğunu ve buna bağlı sorunlar yaşandığını biliyorum. Bugün burada bulunuyoruz ve bu tuzdan arındırma tesisinin desteğiyle, en azından çok büyük bir sorun olan su sıkıntısı bu projeyle bir ölçüde çözülmüş olacak."

Deniz suyunu tuzdan arındırma tesisi günde 5.000 ton içilebilir su sağlayacak.

Ayrıca Çin tarafından hibe edilen Pakistan-Çin Dostluk Hastanesi gerekli tıbbi ekipmanla birlikte 50 yataktan 150 yatağa yükseltilirken, hastanede acil servis, ayakta tedavi bölümü, yatan hasta bölümü, tıbbi teknoloji bölümü, yönetim ve destek sistemi bulunuyor.

Başbakan, Pakistan ve Çin'in Gwadar'ı yüksek kaliteli bir liman, bölgesel ticaret merkezi ve bağlantı merkezi haline getirmek için birlikte çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong ise Çin ve Pakistan'ın her zaman stratejik işbirliği ortakları olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun (CPEC) inşasını aktif bir şekilde desteklediğini ve CPEC'in gelişiminin faydalarını tüm Pakistan halkına ulaştırmak için çok çalıştığını belirten Büyükelçi, Gwadar limanının CPEC'in önde gelen projelerinden biri olarak inşası ve işletilmesinde büyük ilerleme kaydedildiğini de sözlerine ekledi.

Jiang, Çin'in güvenlik ve kalkınma konularında eşgüdüm sağlamak ve CPEC'in yüksek kaliteli inşasını ilerletmek için Pakistan'la birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

2013 yılında başlatılan ve Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde glen projelerinden olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Pakistan'ın güneybatısındaki Gwadar limanı ile Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'ı birbirine bağlayan ve enerji, ulaşım ve sanayi işbirliğini ön plana çıkaran bir koridor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)