Pakistan, Chenab Nehri'ndeki ani su değişimleri için Hindistan'dan açıklama istedi

Pakistan, İndus Suları Anlaşması kapsamında yer alan Chenab Nehri'ndeki su akışında yaşandığını belirttiği "ani değişimler" nedeniyle Hindistan'dan açıklama talep ettiğini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, düzenlediği basın toplantısında, 7-15 Aralık tarihlerinde Chenab Nehri'nin debisinde ani dalgalanmalar gözlemlendiğini söyledi.

Andrabi, durumun "aşırı endişe ve ciddiyetle" ele alındığını belirterek bu dalgalanmaların Hindistan tarafından önceden herhangi bir bildirim veya veri paylaşımı yapılmaksızın nehre tek taraflı su salımı yapıldığına işaret ettiğini aktardı.

Pakistan'ın, İndus Suları Anlaşması'nda öngörülen prosedürler çerçevesinde Hindistan'a mektup göndererek konuya ilişkin açıklama talep ettiğini belirten Andrabi, "Özellikle tarım döngüsünün kritik bir döneminde nehir akışına yapılacak herhangi bir müdahale, vatandaşlarımızın yaşamlarını ve geçim kaynaklarını, aynı zamanda gıda ve ekonomik güvenliği doğrudan tehdit etmektedir." dedi.

1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Hindistan, Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken Pakistan ise İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinin sularını kullanıyor.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından tek taraflı olarak askıya alınmıştı.