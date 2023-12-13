Pakistan Başbakanı: Teröristlere teslim olmayacağız

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 23 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısına işaret ederek, 'Teröristlere teslim olmayacağız.' dedi. Kakar, teröristlere çağrıda bulunarak, 'Çocuklarınıza merhamet edin ve teslim olun çünkü kazanamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 23 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısına işaret ederek, "Teröristlere teslim olmayacağız." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Kakar, dün yaşanan intihar saldırısında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan askerleri ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Teröristler bu savaşı kaybetti. (Teröristler) Siz kaybedilmiş bir savaş için savaşıyorsunuz." diye konuştu.

Kakar, 23 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısına dikkati çekerek, "Teröristlere teslim olmayacağız. Teröre karşı savaştık ve kazandık. Bu zaferi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teröristlere çağrıda bulunan Kakar, "Çocuklarınıza merhamet edin ve teslim olun çünkü kazanamayacaksınız." dedi.

İntihar saldırısı ve çatışmalarda 25 asker yaşamını yitirmişti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlenmişti.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.