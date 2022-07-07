Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri "benzersiz" olarak nitelendirdi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi. Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Şerif tarafından başkent İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi. Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara'nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad'a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı. Pakistan'ın Türkiye'nin temel çıkarlarına olan bağlılığını yineleyen Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eylülde İslamabad'da gerçekleştirilecek Türkiye - Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'inci Toplantısı'nda ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Türkiye Ankara Güncel Haberler

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