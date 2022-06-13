Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın baskıcı ve vahşi devlet aygıtlarını Müslümanlara gözdağı vermek için kullandığını belirtti.

Şerif, Yeni Delhi yönetiminin Hint Müslümanlarını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da yabancılaştırmayı planladığına işaret ederek, Hindistan'ın "demokratik yüzünün" tüm dünyaya ifşa olduğunu kaydetti.

Müslümanların evleri yıkılmıştı

Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Uttar Pradeş'te protestolara katılan 3 Müslüman'ın evi buldozerlerle yıkılmıştı.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Hz Muhammed Yeni Delhi Pakistan India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title