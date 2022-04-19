Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olaylara tepki

Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayların Pakistan halkını ve dünya genelindeki Müslümanları derinden yaraladığını belirterek "böyle iğrenç davranışları kontrol etmek için" adımlar atılması çağrısı yaptı.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayları kınaması ve "böyle iğrenç davranışları kontrol etmek için" adımlar atması gerektiğini belirtti.

İslamofobi'ye karşı birlikte durulması çağrısı yapan Şerif, İslamofobik olayların Pakistan halkını ve dünya genelindeki Müslümanları derinden yaraladığını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, dün İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayları şiddetle kınamıştı.

İslam'a saygısızlık

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taş atmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ise sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hazreti Muhammed'e saygısızlıkta bulunmuştu.