Pakistan Başbakanı Şerif'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk kardeşlerimizin başarılarından büyük gurur duyuyoruz ve ( Türkiye'nin) bu ilerleme yolculuğunda onların sarsılmaz ortakları olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Şerif, Pakistan halkıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerini ileterek, "Onlarca yıldır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur ve dinamik liderliği altında kaydettiği dikkat çekici dönüşüm ve ekonomik canlanması, küresel çapta takdir toplamıştır." ifadelerine yer verdi.

Türk kardeşlerinin başarılarından büyük gurur duyduklarını ve bu ilerleme yolculuğunda Türkiye'nin sarsılmaz ortakları olmaya devam ettiklerini vurgulayan Şerif, "Pakistan ve Türkiye'nin, coğrafya ve zamanı aşan inanç, tarih ve kardeşlik bağlarıyla birleştiğinin" altını çizdi.

Şerif, şunları kaydetti:

"İlişkimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilge rehberliği altında, ortak çıkarlarımızın olduğu her alanda zaman içinde kendini kanıtlamış ve kalıcı bağlarımızın geniş potansiyelini ortaya çıkarmak için birlikte çabalarken, yeni bir stratejik ortaklık dönemine girmiştir."