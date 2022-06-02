Pakistan Başbakanı Şerif, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim tarihleri arasında Pakistan'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim tarihleri arasında Pakistan'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde bulunan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in bizi kabulündeki görüşmede, sağlık alanında ortak projeler yapılması, kamu/özel sektör temsilcilerinin katılacağı Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim 2022'de Pakistan'da düzenlenmesi konularında mutabık kaldık." AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel Fahrettin Koca Pakistan Türkiye Güncel Haberler

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