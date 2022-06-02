Pakistan Başbakanı Şerif, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Haberler

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Pakistan Başbakanı Şerif, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Pakistan Başbakanı Şerif, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim tarihleri arasında Pakistan'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim tarihleri arasında Pakistan'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde bulunan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in bizi kabulündeki görüşmede, sağlık alanında ortak projeler yapılması, kamu/özel sektör temsilcilerinin katılacağı Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim 2022'de Pakistan'da düzenlenmesi konularında mutabık kaldık."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Fahrettin Koca Pakistan Türkiye Güncel Haberler

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