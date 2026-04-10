Pakistan Başbakanı Şerif'in Lübnan'da ateşkes için çaba gösterdiği bildirildi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" belirtti.

Savunma Bakanı Asıf, yerel televizyon kanalı ABN'ye verdiği demeçte, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a saldırdığını söyledi.

Şerif'in, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştüğünü aktaran Asıf, Lübnan'ın ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin daha geniş kapsamda bir parçası olduğunu ifade etti.

Asıf, gerginliği azaltmak için diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, bu süreçte İsrail'i bir "engelleyici" olarak nitelendirdi.

Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" kaydeden Asıf, insanların yakında iyi haberler alacağını umduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.