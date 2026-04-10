Pakistan Başbakanı Şerif'in Lübnan'da ateşkes için çaba gösterdiği bildirildi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" belirtti.

Savunma Bakanı Asıf, yerel televizyon kanalı ABN'ye verdiği demeçte, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a saldırdığını söyledi.

Şerif'in, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştüğünü aktaran Asıf, Lübnan'ın ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin daha geniş kapsamda bir parçası olduğunu ifade etti.

Asıf, gerginliği azaltmak için diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, bu süreçte İsrail'i bir "engelleyici" olarak nitelendirdi.

Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" kaydeden Asıf, insanların yakında iyi haberler alacağını umduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi