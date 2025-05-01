Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile Gerilimi Düşürmeye Çalışıyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Hindistan ile artan gerilime karşı diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif ofisinde, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Şerif'in, Güney Asya'daki mevcut durumda Pakistan'a verdiği güçlü ve kararlı destek dolayısıyla Çin'e teşekkür ettiği bildirildi.

Pakistan basınına göre, Dışişleri Bakanı İshak Dar da Güney Kore, Slovenya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Başbakan Şerif, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pahalgam bölgesindeki terör saldırısına ilişkin, güvenilir, şeffaf ve tarafsız uluslararası bir soruşturma önerisini yineleyerek, terörizmin her türünü kınadığını belirtmişti.

Katar Emiri Al Sani ise Güney Asya'da barış çabaları konusundaki tutumundan ötürü Pakistan'ı takdir ederek, kriz ortamının yatıştırılması için İslamabad ile işbirliği yapmak istediklerini söylemişti.

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Rıdvan Said Şeyh ise ABD Başkanı Donald Trump'tan Pahalgam'daki "korkunç terör saldırısının" ardından Hindistan ile tırmanan gerilimin düşürülmesinde arabulucu rol üstlenmesini istemişti.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.