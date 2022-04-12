Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile barışçıl ilişkiler istediğini belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan ile barışçıl ve iş birliğine dayalı ilişkiler istediğini bildirdi.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye başbakanlığını tebrik etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Şerif, ülkesinin Hindistan ile barışçıl ve iş birliğine dayalı ilişkiler istediğini belirterek, Cammu Keşmir dahil devam eden sorunların barışçıl çözümünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın terörle mücadeledeki fedakarlıklarının iyi bilindiğine işaret eden Şerif, "Barışı tesis edip halkımızın sosyoekonomik kalkınmasına odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Modi, Şerif'i tebrik etmişti

Hindistan Başbakanı Modi, dün, Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'i tebrik etmişti.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mian Muhammed Şahbaz Şerif'i Pakistan Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Hindistan, terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar istiyor, böylece kalkınma ile ilgili zorluklara odaklanabilir ve halkımızın refahını sağlayabiliriz." ifadelerine yer vermişti.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste dün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.