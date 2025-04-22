Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim." dedi.

Başbakan Şerif, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden sonra Türkiye'yi ziyaret etmenin büyük bir mutluluk ve onur olduğunu belirterek, Erdoğan'ın ziyaretinin ilelebet hatırlanacak son derece önemli bir ziyaret olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2011'de ülkede meydana gelen sel felaketinin ardından Pakistan'a düzenlediği ziyareti çok net hatırladığına işaret eden Şerif, Türkiye'nin bu dönemde sadece yardım malzemeleri yollamadığını, aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri, sahra hastaneleri, hastaneler ve okullar inşa ettiğini söyledi.

Şerif, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sel felaketinden etkilenen yerleri ziyaret ettiğini de anımsatarak, Pakistan'da 2022'de meydana gelen sel felaketinde de Türkiye'nin çok kısa sürede yardım malzemelerini yolladığının altını çizdi.

O dönem ülkesinde yaşanan zorlukları anlatan Şerif, Türkiye'nin yardıma koştuğunu kaydetti. Şerif, şöyle devam etti:

"Sizin adınıza ve büyük ulusunuz adına gerçekten size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim."

Şerif, tarihi olarak nitelendirdiği Ankara'ya ziyaretinin iki ülke arasındaki 7. Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyinden bu yana yapılan ilerlemelerin ele alınmasını sağladığını aktardı.

Türkiye ile Pakistan'ın yakın bir işbirliği içinde olması ve bütün bunların anlamlı faaliyetlere dönüşmesi gerektiğine karar verildiğine dikkati çeken Şerif, bu konuda özellikle enerji, bilgi işlem, altyapı, madencilik ve tarım gibi alanların önemine değindi.

Şerif, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılacağına inandığını kaydetti.

Savunma sanayi ve güvenlik işbirliği

Savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin, Pakistan-Türkiye işbirliğinin son derece önemli bir parçasını oluşturduğuna işaret eden Şerif, "Türkiye'nin Pakistan'a terörle mücadele faaliyetlerinde sürekli vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şerif, yakın zamanda ülkesinin Belucistan eyaletinde bir terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatarak, "Teröristler, masum halkın içinde bulunduğu bir trene saldırdı. Evlerine giden insanların içinde olduğu trene saldırdı ve bu kişiler, bu failler orada onlarca kişiyi öldürdü. Onların arkasında ise BLA ve TTP vardı." diye konuştu.

İki ülke arasındaki çabaları bir araya getirmenin ve birleştirmenin tam zamanı olduğunu söyleyen Şerif, sadece Pakistan ile Türkiye arasında değil, dünyanın her yerinde, terörle mücadelede çok daha iyi bir seviyede işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

Şerif, "Ancak bu bizi dünyanın nefes alacağı bir noktaya getirir ve barış içinde yaşayabiliriz." şeklinde konuşarak, uzun zamandır devam eden ittifakın yeni ortaklıklara taşındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, bölgesel konuların yanı sıra küresel meselelerin de ele alındığını aktaran Şerif, şunları kaydetti:

"Ümmet arasında bir birlik olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten Gazze'de giderek kötü hale gelen durumu ele aldık. Buradaki canavarca soykırımı ve 50 binden fazla Filistinlinin öldürülmesini kınıyoruz. Burada en kısa sürede acilen bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz ve Filistin halkına kesinti olmadan insani yardımın gönderilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu anlamda, aynı zamanda bir bağımsız Filistin Devletinin 1967 sınırları içerisinde Doğu Kudüs başkenti olacak şekilde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Tek adil, geniş kapsamlı ve kalıcı çözüm Filistin konusunda bu olacaktır."

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cammu Keşmir konusundaki desteğinden dolayı teşekkür etti.

(Bitti)