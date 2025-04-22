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Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Haberler
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir." dedi.

Şerif, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Büyük bir liderin sadece "cesur" olmakla kalmadığını belirten Şerif, "Aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir." ifadesini kullandı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu büyüklüğü temsil ettiğini söyleyerek, "Türk halkını bir araya getirme rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Ama aynı zamanda, hepimiz için büyük bir teşviktir." diye konuştu.

"Sizin yıllar boyunca devam eden mücadeleniz Türkiye'yi, çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. Gelişen bir topluma ve aynı zamanda son derece diplomatik etkisi olan bir ulusa dönüştürdü." şeklinde konuşan Şerif, Türkiye halkının önemli doğal afetleri aşma ve aynı zamanda son derece karmaşık jeopolitik mücadelelerin içerisinde yer alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdiğini kaydetti.

(Sürecek)

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Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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