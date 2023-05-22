Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Güncel Haberler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turu için de başarı dileyerek, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title