Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye Geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i, İstanbul’a gelişinde havalimanında törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde, Şerif’i kabul edecek.

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i, İstanbul'a gelişinde havalimanında törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde, Şerif'i kabul edecek.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i, İstanbul'a gelişinde havalimanında törenle karşıladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek. Kabulde, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular ele alınacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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