Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump'ın Gazze Planını Destekledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesine yönelik planını memnuniyetle karşıladığını belirten Pakistan Başbakanı Şerif, "Ayrıca, Filistin halkı ile İsrail arasında kalıcı bir barışın bölgeye siyasi istikrar ve ekonomik büyüme getirmede elzem olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şerif, Trump'ın söz konusu "önemli ve acil mutabakatın" hayata geçirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu inancını taşıdığını belirterek, "İki devletlilik önerisinin uygulanmasının bölgede kalıcı barışı sağlamak için elzem olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.

Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.