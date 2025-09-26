Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump ile Yatırım İlişkilerini Görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Amerikan şirketlerine ülkesinin tarım, bilişim, madencilik ve enerji sektörlerine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre Şahbaz, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşmede ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Asım Munir de hazır bulundu.

Görüşmede bölgesel güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği konularını ele alan Şerif, Pakistan'ın terörle mücadele ve istihbarat paylaşımındaki rolünü destekledikleri için ABD'ye teşekkür etti.

Daha güçlü ABD-Pakistan ortaklığına güvendiklerini belirten Şerif, Amerikalı şirketlere ülkesinin tarım, bilişim, madencilik ve enerji sektörlerine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Şerif, Hindistan ile mayıstaki çatışmalarda üstlendiği ateşkes çabaları doğrultusunda ABD Başkanı Trump'ı "barış adamı" olarak gördüklerini ifade etti.

Orta Doğu'da barış için Müslüman ülke liderlerini ABD'nin ev sahipliğinde bir araya getirmesine yönelik memnuniyetini dile getiren Şerif, Trump'a Pakistan'a resmi ziyaret davetinde bulundu.