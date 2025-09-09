Haberler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı. Şerif, saldırıyı Katar'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olarak değerlendirdi ve Pakistan'ın Katar ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını şiddetle kınadı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan halkı, hükümeti ve şahsım adına, İsrail güçlerinin Doha'da bir yerleşim bölgesini hedef alarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan hukuksuz ve vahşi saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırısını, " Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atan tehlikeli kışkırtma" olarak tanımlayan Şerif, Pakistan'ın Katar ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

İsrail savaş uçakları Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya bugün bir hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA
