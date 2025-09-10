Haberler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İsrail'in Doha Saldırısına Sert Kınama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki sivillere yönelik saldırısını kınayarak, bu durumun Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Şerif, Filistin halkına destek verdiklerini vurguladı.

İSLAMABAD, 10 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki bir yerleşim bölgesinde düzenlediği ve sivillerin hayatını tehlikeye atan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Şerif, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti ile kendi adıma Doha'daki yasadışı ve menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Kararlılıkla Katar'ın yanında durduklarını vurgulayan Şerif, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkına desteğini yineledi.

Şerif, "Hiçbir gerekçesi bulunmayan bu saldırı, Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü açık ihlal anlamına gelmektedir ve bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atan en tehlikeli provokasyonlardan biri olarak kayda geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Salı günü yaptığı açıklamayla Doha'da yaşanan patlamalarının sorumluluğunu üstlenen İsrail ordusu, patlamaların Hamas'ın üst düzey liderlerine suikast girişimi olarak düzenlenen hava saldırıları sonucu yaşandığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da şiddetle kınadığı saldırıyı Katar vatandaşlarının güvenliğine yönelik ciddi tehdit olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
