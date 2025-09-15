Haberler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İsrail'e Sert Tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini belirterek, bir Arap-İslam görev gücü kurulması çağrısında bulundu ve İsrail'in savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in bölgedeki saldırılarının Orta Doğu'daki barış çabalarını sabote etmeyi amaçlayan pervasız ve kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetiminin yayılmacı emellerine karşı koymak için bir Arap-İslam görev gücü kurulması çağrısında bulundu.

Geo News'ün haberine göre Şerif, İsrail'in Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Tel Aviv yönetimini kınadı.

Şerif, İsrail'in saldırılarının Orta Doğu'daki barış çabalarını sabote etmeyi amaçlayan pervasız ve kışkırtıcı bir eylem olduğunu vurgulayarak, Tel Aviv yönetiminin yayılmacı emellerine karşı koymak için bir Arap-İslam görev gücü kurulmasını istedi.

İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının Katar'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Şerif, Pakistan'ın Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Şerif, "Savaş zamanında bile, barış arabulucularının rolü her zaman dokunulmaz ve kutsaldır. Onlar kırılgan umudun habercileridir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bölgede yürüttüğü soykırımın, Gazze Şeridi'ni "moloz ve harabeye" çevirdiğini söyleyen Şerif, İsrail'in savaş suçlarından sorumlu tutulması, Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, Arap ve İslam ülkeleri tarafından daha güçlü önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
