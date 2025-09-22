Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Hindistan ile Barış Çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ve Pakistan'ın iki ülke arasındaki barışı sağlamakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, dört günlük Londra ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Pakistan-Hindistan ilişkilerini ele aldı.

Komşu ülkeler olarak barış içinde yaşamak ya da savaşmak konusunda sorumluluğun artık Hindistan ve Pakistan'a ait olduğunu belirten Şerif, "Keşmir sorunu çözülmeden ikili ilişkilerin kurulamayacağını" vurguladı.

Şerif, Hindistan ile Pakistan arasında meydana gelen son çatışmalara değinerek, ülkeyi ilerleme ve refaha kavuşturma sözü verdi.

Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili üzüntülerini dile getiren Şerif, dünyanın daha önce böylesine yürek burkan sahnelere tanık olmadığını söyledi.

Şerif, İslam dünyasını ve uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan insani krizi acilen ele almaya çağırdı.

Yurt dışındaki Pakistanlıların sıkı çalışmaları sayesinde 2024'te ülkeye 38,5 milyar dolarlık para transferi yapıldığını ifade eden Şerif, ülkenin ekonomik göstergelerinin yükseliş trendinde olduğunu aktardı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise yaptığı konuşmada, Pakistan-Hindistan ilişkileri ile iklim değişikliği konularını ele aldı.