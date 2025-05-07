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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Yanıt: 'Karşılık Veriyoruz'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Yanıt: 'Karşılık Veriyoruz'
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarına karşılık verme haklarının olduğunu ve bu karşılığın verildiğini duyurdu. Şerif, Pakistan silahlı kuvvetlerinin ve milletinin düşmana karşı güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan'a karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve karşılık verildiğini bildirdi.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Şerif, "Sinsi düşman Pakistan'da beş noktaya korkakça saldırılar düzenledi. Pakistan, Hindistan'ın dayattığı bu savaş eylemine karşı güçlü bir şekilde karşılık verme hakkına sahiptir ve güçlü bir karşılık verilmektedir. Bütün millet Pakistan silahlı kuvvetlerinin yanındadır ve bütün Pakistan milletinin morali ve ruhu yüksektir. Pakistan milleti ve Pakistan silahlı kuvvetleri düşmanla nasıl başa çıkılacağını biliyor. Düşmanın hain emellerine ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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